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Путин считает, что действовать в интересах народа России - всегда правильный выбор

Президент рассказал об этом в интервью для документального фильма "Россия. Новейшая история", посвященного событиям, связанным с распадом СССР и его последствиями в 1990-х годах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что действовать в интересах страны всегда является правильным выбором.

"Даже когда принимаешь очень сложные, рискованные решения, но если ты внутренне убежден в том, что ты прав, в том, что ты действуешь исключительно в интересах народа России, это в конечном итоге оказывается правильный выбор", - сказал глава государства в интервью для документального фильма "Россия. Новейшая история", фрагмент которого был показан во вторник в эфире телеканала "Россия-1".

Фильм посвящен событиям, связанным с распадом СССР и его последствиями в 1990-х годах. "Определенные силы на Западе, они просто стремились к развалу Российской Федерации", - также отметил Путин в интервью.

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