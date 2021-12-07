Глава Крыма назначил нового министра культуры после ареста Новосельской

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель министра культуры Крыма Татьяна Манежина займет пост главы министерства вместо Арины Новосельской, которую подозревают в получении взятки в 25 млн рублей, сообщил журналистам во вторник глава региона Сергей Аксенов.

Ранее Манежину назначили временно исполняющей обязанности главы министерства после освобождения от должности в связи с утратой доверия Веры (Арины) Новосельской.

"Министром культуры будет Манежина Татьяна Анатольевна", - сказал Аксенов.

При этом он не уточнил, кто займет пост вице-премьера после отставки по собственному желанию Андрея Рюмшина, который также был главой министерства сельского хозяйства. "На место Рюмшина человек не назначен - посмотрим, нужно ли вообще назначать, может быть, перераспределим функциональные обязанности между другими вице-премьерами", - пояснил Аксенов, добавив, что решение будет только на следующей неделе.

По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Экс-министр была доставлена из Крыма в Москву и арестована на два месяца. В понедельник Аксенов освободил Новосельскую от занимаемой должности.

Осенью в Крыму свои посты покинули несколько чиновников. Трое из них - бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера (Арина) Новосельская - находятся под следствием. Кроме того, свои посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов, в отношении ряда муниципальных чиновников проводились следственные действия.