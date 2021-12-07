Песков не стал комментировать утверждения о попытках ВС РФ "спровоцировать войска Украины"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Кремль не комментирует заявления Минобороны Украины о якобы "направленных к границе танках и снайперах ВС РФ". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я никак не могу прокомментировать и не собираюсь этого комментировать. На это заявление Минобороны [Украины], наверное, должны отвечать в нашем Минобороны", - сказал он об утверждениях украинского оборонного ведомства, что РФ якобы направляет на линию соприкосновения на востоке Украины танки и снайперов, чтобы спровоцировать Киев на ответный огонь.