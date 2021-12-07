Время и место второго саммита Россия - Африка могут объявить в феврале

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Время и место проведения второго саммита Россия - Африка, вероятно, будут объявлены в феврале 2022 года. Об этом сообщил журналистам во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Я думаю, в феврале [будут объявлены время и место саммита Россия - Африка]. В феврале это будет окончательно решено, потому что в феврале уже будем рассылать приглашения, как мне представляется", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, это произойдет после проведения саммита Афросоюза, когда председательство в объединении перейдет к Сенегалу. "Тогда мы уже вместе с африканцами и Сенегалом будем решать вопрос о направлении приглашения с указанием места и времени этой встречи", - добавил Богданов, выразив надежду, что консенсус по деталям саммита скоро будет достигнут.

Ранее сообщалось, что свое желание принять участие в мероприятии выразили многие страны Африканского континента. В рамках саммита ожидается обсуждение конкретных предложений по развитию сотрудничества между Россией и Африкой.

Первый саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. Второй саммит, намеченный на осень 2022 год, должна принять африканская сторона.