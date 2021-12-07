Лавров: Россия видит перспективные направления для укрепления сотрудничества с Чадом

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Москва видит перспективные возможности по целому ряду направлений взаимодействия с Нджаменой для наращивания двустороннего сотрудничества. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Махаматом Зене Шерифом.

Как указал глава дипведомства, стороны подчеркнули по итогам встречи заинтересованность в дальнейшем продвижении всего комплекса двусторонних связей при особом внимании к "повышению эффективности, увеличению объемов торгово-экономического, инвестиционного партнерства".

"Пока у нас здесь, конечно, очень скромные цифры, но мы условились содействовать соответствующим ведомствам, деловым кругам в том, чтобы они развивали прямые контакты. Есть, по нашим оценкам, неплохие возможности в сфере энергетики, геологоразведки, информационных технологий, сельского хозяйства, здравоохранения", - отметил он.

Министр обратил также внимание на хорошо развитую гуманитарную сферу сотрудничества. "Мы продолжаем хорошо зарекомендовавшую себя практику подготовки молодых специалистов для Республики Чад. На сегодня у нас несколько сотен граждан этой страны проходят обучение, а всего около 2 500 граждан Чада получили образование в нашей стране", - продолжил он.

Лавров выразил признательность своему африканскому коллеге за обстоятельно представленную информацию по положению дел внутри республики, включая подготовку к проведению всеобщих выборов. "Мы поддерживаем конструктивные шаги, которые переходное правительство принимает с целью достижения политического единства и стабильности. Положительно оцениваем планы этого правительства по общенациональному инклюзивному диалогу", - отметил он.

Министр высоко оценил и взаимодействие сторон по линии внешнеполитических ведомств. "У нас есть меморандум 2013 года, который заложил принципы такого сотрудничества. Будем расширять координацию в ООН и на других многосторонних площадках и регулярно проводить консультации по соответствующей тематике", - резюмировал он.