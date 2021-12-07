Комиссия Госсовета обсудила законопроект о региональной власти и поправки к его II чтению

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комиссия Госсовета по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти под председательством руководителя администрации президента Антона Вайно провела первое заседание. Его участники обсудили проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", сообщается во вторник на сайте Кремля.

"По результатам обсуждения принято решение об уточнении положений законопроекта ко второму чтению с учетом одобренных поправок. Комиссиям Государственного совета по направлениям социально-экономического развития поручено организовать с федеральными органами исполнительной власти на постоянной, системной основе работу по совершенствованию разграничения полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и регионов", - говорится в сообщении.

Новый базовый законопроект о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов РФ, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них - пять лет. Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ. Таким образом, законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.

Отмечается, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировали участников заседания о ключевых поправках к тексту законопроекта, подготовленных по итогам состоявшегося 19 ноября заседания комиссии Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление". Они нацелены на обеспечение единства публичной власти в регионах и муниципалитетах, законодательное закрепление механизма защиты субъектов РФ от появления новых необеспеченных доходными источниками полномочий по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов, осуществляемых за счет средств региональных бюджетов.

В дискуссиях о поправках приняли участие помощник президента - начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычева, зампред правительства Марат Хуснуллин, зампред правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, министр экономического развития Максим Решетников, первый замминистра финансов Леонид Горнин.

Поправки ко второму чтению

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 6 декабря рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об общих принципах организации региональной власти.

В ходе заседания комитет рассмотрел большой блок поправок. Одним из наиболее спорных моментов в законопроекте стал запрет на использование в наименовании должности главы субъекта РФ слова "президент", против чего выступили власти Татарстана. Поправки, позволяющие использовать это слово, в комитете не поддержали. В то же время комитет согласился с тем, что в наименовании высшего исполнительного органа власти субъекта РФ может быть не только слово "правительство", как предлагалось изначально, но в том числе и слово "администрация" или иной термин.

Комитет также поддержал поправку, согласно которой срок предоставления отзывов регионами на законопроекты совместного ведения останется прежним - 30 дней, однако регламентом Госдумы могут быть предусмотрены случаи, когда он сократится до 15. Общий срок сейчас составляет 30 дней, в редакции первого чтения его предлагалось сократить до 15.

Члены комитета также рекомендовали включить в текст предложенную Московской областной думой поправку о наделении главы региона правом выносить предупреждение, делать выговор или досрочно прекращать полномочия глав муниципальных образований по аналогии с полномочиями президента в отношении высших должностных лиц субъектов РФ.

Кроме этого, комитет проголосовал за включение в текст действующих норм о так называемых регионах-матрешках, когда один субъект РФ находится в составе другого. В частности, предусмотрено зачисление доходов автономных округов в бюджет области.