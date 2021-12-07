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Переговоры Путина и Байдена
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Генконсул РФ отметил осторожные позитивные подвижки на переговорах с США по дипвизам

Как отметил Александр Захаров, Россия и США до конца этого года проведут новые переговоры по вопросу дипломатических виз

ХЬЮСТОН /штат Техас/, 7 декабря. /ТАСС/. Россия отмечает осторожные позитивные подвижки на переговорах с США по дипломатическим визам, надеется на достижение новых договоренностей. Об этом заявил во вторник ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

"Подвижки наметились в ходе недавних переговоров между спецпредставителями МИД России и Госдепартамента. Наметились осторожные позитивные подвижки, - обратил внимание генеральный консул РФ. - Надеемся, что они приведут к новым договоренностям".

Как отметил дипломат, Россия и США до конца этого года проведут новые переговоры по вопросу дипломатических виз.

"Очередной раунд переговоров [по дипломатическим визам] пройдет до конца года <...>, - сказал Захаров. - Ожидаем, что там тоже будут достигнуты очередные подвижки".

Собеседник агентства не уточнил место проведения таких консультаций.

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