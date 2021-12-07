Эксперт: саммит РФ - США показал их союзникам наличие договороспособности у двух стран

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена послали государствам - союзникам двух стран ясный сигнал о том, что Москва и Вашингтон могут выходить на договоренности и соглашения. Это позволяет надеяться на выработку "формулы будущего" в различных сферах диалога, считает председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Речь идет о том, что и Россия, и США, несмотря на эту конфронтационную риторику, нагнетание очевидное, которое, конечно же, было во многом манипулятивным со стороны Запада, провели диалог. Подан импульс и ближайшим союзникам США, и союзникам России в свою очередь, что договориться возможно, возможно найти соглашение. Грубо говоря, есть основания полагать, что формула будущего, которая, конечно, не выработана сегодня, будет выработана - в стратегической стабильности, в кибербезопасности. Видно, что по конкретным вопросам идут вполне рациональные разговоры", - сказал Быстрицкий в разговоре с корреспондентом ТАСС во вторник.

Специалист позитивно оценил состоявшийся 7 декабря саммит, поскольку, по его мнению, он заложил еще одну ступеньку для двустороннего диалога. Быстрицкий считает, что в дальнейшем между странами не исключено открытие новых диалоговых форматов по различным насущным темам.

Он также отдельно отметил, что Байден собирается обсудить итоги разговора с Путиным с союзниками из Италии, ФРГ, Великобритании и Франции, что означает "некую коллективность" подхода Запада к имеющейся повестке. "Есть разные страны, Европа неоднородна. Есть страны, которые хотят договариваться - те же Австрия, Италия и другие. Они хотят договориться, они хотят правильного мира, в котором можно правильно взаимодействовать", - добавил он.

"Было бы очень трудно ожидать, что после этих переговоров президенты РФ и США выйдут и скажут: мы установили новый мировой порядок. Этого быть не могло, - продолжил собеседник агентства. - Самое важное, что переговоры состоялись. В заявлении по их итогам важны детали, а они показывают, что стороны готовы к продолжению разговоров, консультаций, взаимодействия".

Важность диалога

Что касается двухчасового хронометража встречи, то этого времени более чем достаточно для разговора на широкий круг тем, уверен аналитик. "Это означает, что было, о чем поговорить. И я надеюсь, что этот диалог продолжится. Общий информационный хайп, который развернут в мире, не должен влиять на действия политиков", - пояснил он.

Быстрицкий подчеркнул важность регулярного диалога между лидерами РФ и США, которые в 2021 году общались пять раз. "Если мы обратим внимание на высказывания собственно российского и американского лидеров, они достаточно сдержанны, и это хорошо. Для того и нужны политические лидеры, чтобы производить фильтрацию тех дискуссий, которые происходят среди их сотрудников, в медиа и так далее", - отметил специалист.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник двусторонние переговоры в формате телемоста. Они продолжались чуть более двух часов. Этот разговор глав государств стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу. Тогда разговор Путина и Байдена с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.