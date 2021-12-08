Путин в беседе с Байденом подчеркнул важность выполнения согласованных рамок по СВПД

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на переговорах во вторник с американским коллегой Джо Байденом подчеркнул, что необходимо соблюдать изначально согласованные параметры Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам по итогам беседы президентов.

"Была затронула проблематика Ирана. <...> Наш президент подчеркнул важность и необходимость выполнения изначальных согласованных рамок Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской программе", - сказал представитель Кремля, добавив, что позиции Москвы и Вашингтона по этой теме "далеко друг от друга не расходятся".

По словам Ушакова, Путин и Байден выразили надежду, что "возобновившиеся в конце ноября переговоры в Вене на данном треке будут дальше идти в более конструктивном ключе, и что в конце концов удастся выйти на приемлемые для всех участников решения". "Но при этом Байден отмечал якобы неготовность иранских партнеров следовать такому курсу", - констатировал помощник президента РФ.