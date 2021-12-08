Губернаторы смогут требовать отставки глав муниципалитетов за неэффективность

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду на заседании поддержал поправку в законопроект о региональной власти, согласно которой руководители регионов смогут обращаться в представительный орган муниципального образования с инициативой об отставке его главы.

"Мы долго думали - в этом законе надо прописать или в законе об органах местного самоуправления. Все-таки посчитали, что это полномочие высшего должностного лица должно быть записано тут", - сказал на заседании председатель комитета Павел Крашенинников.

Он пояснил, что, согласно поправке, глава субъекта РФ "вправе обратиться в представительный орган муниципального образования с инициативой об удалении главы муниципального образования в отставку в том числе в случае систематического недостижения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления".

Крашенинников добавил, что эта процедура будет обозначена и в будущем законе об общих принципах местного самоуправления. Глава комитета уточнил, что оценки и показатели работы как для органов местного самоуправления, так и для глав регионов утверждены указом президента, они находятся в публичном доступе.

Законопроект о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов РФ, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них - пять лет. Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ. Таким образом, законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.

Законопроект будет рассмотрен во втором чтении 9 декабря.