Песков: перед расширением "нормандского формата" нужно обсудить позиции его участников

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Москва считает, что перед обсуждением расширения "нормандского формата" за счет присоединения к нему США необходимо сопоставить позиции всех участников "четверки". Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил газете " Коммерсантъ ".

"Конкретики в этом вопросе (вопросе расширения формата - прим. ТАСС) пока нет. Да, у американцев есть влияние на Украину. США и НАТО, а мы понимаем, кто в альянсе играет ключевую роль, преследуют свои цели на Украине. Но, прежде чем говорить о расширении, нужно сопоставить позиции всех участников "четверки", - сказал он.

Песков добавил, что Путин может затронуть эту тему в намеченном на ближайшие дни разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "С Макроном обсудим, если тема продолжится", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии во вторник провели телефонный разговор, состоявшийся после онлайн-встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия с момента высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.