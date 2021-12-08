В Ростовской области создали министерство региональной политики и массовых коммуникаций

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство региональной политики и массовых коммуникаций создали в Ростовской области путем слияния трех управлений в структуре правительства региона, сообщили в среду в пресс-службе губернатора области.

Новое министерство будет отвечать за реализацию государственной политики по развитию местного самоуправления, государственно-религиозных отношений, информационной политики, содействовать развитию СМИ в регионе.

"В результате реорганизации прекратят работу три структурных подразделения: управления информационной политики, по взаимодействию с органами местного самоуправления, социально-политических коммуникаций. Функции упраздняемых структур будут переданы Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области - новому органу исполнительной власти", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, изменения в структуре регионального правительства утверждены губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

О том, кто возглавит министерство, не сообщается. По информации пресс-службы, курировать деятельность новой структуры будет первый заместитель губернатора, в ведение которого входят вопросы региональной, муниципальной, информационной политики и социально-политических коммуникаций.