{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

Путин рассчитывает, что президент Ирана посетит Россию с визитом в начале 2022 года

Президент РФ рассказал, что обсуждал по видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом иранскую проблему

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ждет в РФ с визитом президента Ирана Ибрахима Раиси в начале 2022 года.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом глава российского государства рассказал, что обсуждал по видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом иранскую проблему.

"Говорили о иранской проблеме, я рассчитываю на то, что мое приглашение будет принято президентом Ирана, он в начале следующего года сможет посетить Россию с визитом", - отметил российский лидер. Он заверил, что Москва "проинформирует подробно иранских друзей и партнеров о том, как идет диалог с американцами на этот счет".

"Продолжим обсуждение этой темы во время возможного визита президента Ирана в Россию в начале следующего года", - отметил президент РФ.

Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин на переговорах с Байденом подчеркнул, что необходимо соблюдать изначально согласованные параметры Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Представитель Кремля заметил, что позиции Москвы и Вашингтона по этой теме "далеко друг от друга не расходятся". По словам Ушакова, Путин и Байден выразили надежду, что возобновившиеся в конце ноября переговоры в Вене на данном треке будут дальше идти в более конструктивном ключе и в конце концов удастся выйти на приемлемые для всех участников решения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
Россия и Греция будут продвигать пакетные туры с поездками в обе страны
В частности, стороны намерены "наращивать сотрудничество в области круизного туризма в регионах Черного моря и Восточного Средиземноморья"
Читать полностью