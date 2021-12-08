Путин рассчитывает, что президент Ирана посетит Россию с визитом в начале 2022 года

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ждет в РФ с визитом президента Ирана Ибрахима Раиси в начале 2022 года.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом глава российского государства рассказал, что обсуждал по видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом иранскую проблему.

"Говорили о иранской проблеме, я рассчитываю на то, что мое приглашение будет принято президентом Ирана, он в начале следующего года сможет посетить Россию с визитом", - отметил российский лидер. Он заверил, что Москва "проинформирует подробно иранских друзей и партнеров о том, как идет диалог с американцами на этот счет".

"Продолжим обсуждение этой темы во время возможного визита президента Ирана в Россию в начале следующего года", - отметил президент РФ.

Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин на переговорах с Байденом подчеркнул, что необходимо соблюдать изначально согласованные параметры Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Представитель Кремля заметил, что позиции Москвы и Вашингтона по этой теме "далеко друг от друга не расходятся". По словам Ушакова, Путин и Байден выразили надежду, что возобновившиеся в конце ноября переговоры в Вене на данном треке будут дальше идти в более конструктивном ключе и в конце концов удастся выйти на приемлемые для всех участников решения.