Спикера горсовета Евпатории Олесю Харитоненко лишили полномочий

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты горсовета Евпатории прекратили в среду по представлению главы Крыма Сергея Аксенова полномочия главы муниципального образования - председателя Евпаторийского городского совета Олеси Харитоненко, сообщили ТАСС в пресс-службе законодательного органа.

По ходатайству следствия 26 октября Евпаторийский городской суд постановил временно отстранить Харитоненко от должности, что было сделано депутатами 17 ноября. Также было приостановлено ее членство в "Единой России".

"Решение было принято: 21 - "за", один депутат воздержался. Решение звучит: "прекратить полномочия в качестве главы муниципального образования, председателя Евпаторийского городского совета", - сказал собеседник агентства.

Харитоненко остается депутатом городского совета Евпатории, уточнили пресс-службе.

В начале октября источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что силовики проводят следственные действия, которые связаны с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Позднее источник уточнял, чточиновник проходит свидетелем по уголовному делу в отношении главы муниципального образования - спикера горсовета Евпатории Олеси Харитоненко.

Харитоненко была избрана главой города - председателем Евпаторийского городского совета 23 сентября 2019 года. В декабре того же года переизбрана председателем Совета муниципальных образований Крыма. В декабре 2020 года вошла в состав Государственного совета РФ.