Россия и Греция определили круг вопросов политического диалога

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия и Греция по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и греческого премьера Кириакоса Мицотакиса определили круг вопросов политического диалога двух стран, следует из совместного плана действий на 2022-2024 годы, опубликованного в среду на сайте Кремля.

Согласно ему, предметом такого диалога могут быть состояние и перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений, в том числе продвижение сотрудничества в рамках ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на площадке Совета Европы.

В числе текущих международных проблем в совместном плане действий перечислены кипрский вопрос, ситуация в Юго-Восточной Европе, положение на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе ситуация в Сирии, Ливии, Йемене, зоне Персидского залива, кризис на Украине, а также борьба с международной террористической организацией "Исламское государство" (запрещено в РФ).

Стороны договорились противодействовать новым вызовам и угрозам в современном мире, таким как борьба с трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, оружия, нелегальной миграцией. Россия и Греция также условились продолжать сотрудничество в области управления кризисными ситуациями, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

"Стороны выражают готовность к дальнейшему развитию межпарламентского взаимодействия в целом, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в совместном плане действий. В этих целях Россия и Греция будут на регулярной основе проводить встречи представителей законодательных органов.