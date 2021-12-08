Россия поддерживает выдвижение Белоруссии в Совбез ООН

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. Россия поддерживает желание Белоруссии стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2024 году. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"С нетерпением ждем того, чтобы заседать вместе с Белоруссией в Совете Безопасности ООН в 2024-25 годах, если ее кандидатура будет поддержана Генеральной Ассамблеей ООН в 2023 году", - написал он в Twitter.

Полянский отметил, что шансы Белоруссии на избрание в Совбез ООН высоки, так как она является единственным кандидатом от восточноевропейской региональной группы. Заявку на членство в Совет Безопасности ООН Белоруссия подала в 2007 году.