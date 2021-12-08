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Совет Думы поддержал предложение Володина о дополнительном пленарном заседании 17 декабря

Заключительное заседание осенней сессии запланировано на 22 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Совет Госдумы в среду поддержал предложение спикера палаты Вячеслава Володина о проведении дополнительного пленарного заседания 17 декабря. Об этом сообщила думская пресс-служба.

"Вячеслав Володин предложил провести 17 декабря дополнительное пленарное заседание. В связи с тем, что необходимо рассмотреть все приоритетные законопроекты, необходимые для экономики, социальной сферы, граждан. Совет Госдумы поддержал это предложение", - отметили в пресс-службе.

Госдума сейчас проводит по три заседания в неделю - со вторника по четверг. Заключительное заседание осенней сессии запланировано на 22 декабря.

Теги
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