Центризбирком в ходе выборов в Госдуму выявил 25 кибератак из-за рубежа

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России в ходе прошедших в сентябре выборов депутатов Госдумы отразил 25 зарубежных кибератак на ресурсы комиссии, также вмешивались в российские выборы американские компании Apple ("Эппл") и Google ("Гугл"). Об этом сообщил член ЦИК Игорь Борисов на заседании координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, посвященного иностранному вмешательству в выборы.

"Только за последнюю неделю выборов - с 16 по 21 сентября - зафиксировано 25 атак из-за рубежа", - сказал в среду Борисов.

Он отметил, что 13 кибератак были направлены на выявление возможных уязвимостей сайтов ЦИК, девять распределенных многовекторных атак намеревались подменить программное обеспечение, а еще три атаки пытались спровоцировать отказ в обслуживании ресурсов комиссии.

Борисов добавил, что в ходе кампании ЦИК "пришлось применять меры юридического реагирования на нарушения действующего законодательства цифровыми платформами Apple и Google". "Прошедшая кампания постоянно торпедировалась из-за океана при мощной, ресурсной, технологической и финансовой поддержке. Ряд русскоязычных сайтов, ориентированных на российских избирателей, созданы и зарегистрированы в США, ведутся ими оттуда", - уточнил член ЦИК.

Он также напомнил, что в избирательных кампаниях 17-19 сентября участвовали шесть кандидатов, аффилированных с исполняющими функции иноагента лицами. "То есть мы полностью соответствуем всем международным стандартам, никого не ограничиваем ни в активном, ни в пассивном избирательном праве", - заключил Борисов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.