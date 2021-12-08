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Новый посол Монголии вручил замглавы МИД РФ копии верительных грамот

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития российско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнерства

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов принял во вторник нового посла Монголии в Москве Улзийсахан Энхтувшина, который вручил ему копии своих верительных грамот. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"8 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Моргулов принял назначенного послом Монголии в РФ Улзийсахан Энхтувшина, который вручил копии своих верительных грамот. В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития российско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнерства", - говорится в сообщении МИД РФ.

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