Небензя: Россия уже не верит, что сможет вернуться к нулевой точке в отношениях с ОЗХО

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. Ситуация вокруг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) деградировала настолько, что Россия уже не верит в возвращение к "нулевой точке" в отношениях с ней. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Скажу честно, ситуация в ОЗХО настолько деградировала, что у нас уже нет никаких гарантий, что мы вообще сможем вернуться к какой-либо "нулевой точке" в целях ее выправления, - отметил он. - Это потребовало бы от руководства этой организации мужества признать и исправить допущенные ошибки. Однако такой готовности оно пока не проявляет, лишь усугубляя положение дел".

Как отметил Небензя, главный источник разочарования - "непрекращающаяся линия на политизацию работы ОЗХО, которая все больше приближает нас к разрушению одной из важнейших опор режима нераспространения оружия массового уничтожения".

Российский дипломат указал, что речь особенно идет о ситуации вокруг сирийского химического досье. "Их кульминацией и своего рода главным антиитогом этого года стало то, что прав в ОЗХО впервые в истории этой Организации лишилось суверенное государство, добросовестно выполняющее свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия", - добавил Небензя.

Техсекретариат ОЗХО неоднократно выступал с обвинениями в адрес Сирии в связи с предполагаемыми случаями применения химического оружия. Россия указывала на неточности в соответствующих докладах, их политизированность, а также тот факт, что организация не посещала Сирию при проведении расследований инцидентов. Россия также критикует ОЗХО за подходы организации к ситуации вокруг отравления Алексея Навального.