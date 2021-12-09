Постпред РФ назвал конструктивными переговоры в Вене по иранской ядерной сделке

ВЕНА, 9 декабря. /ТАСС/. Заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе завершилось в Вене. Оно было конструктивным, сообщил в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Заседание Совместной комиссии завершилось. Оно было достаточно коротким и конструктивным. Участники отметили ряд важных общих черт в позициях, в том числе в отношении необходимости успешного и быстрого завершения венских переговоров по восстановлению СВПД", - заявил Ульянов в Twitter.