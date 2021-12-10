Слуцкий назвал "Саммит демократий" "ярмаркой лицемерия"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Организованный США "саммит демократий" не имеет объединительной повестки, это попытка реванша по восстановлению однополярного мира. Такое мнение в четверг в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Ярмарка лицемерия под названием "саммит демократий" в самом разгаре", - написал он.

Депутат привел слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон удваивает "поддержку демократиям по всему миру и взаимодействие с ними" для обеспечения "прозрачности и подотчетности" работы правительств других стран, "включая поддержку свободы, борьбу с международной коррупцией". "Переведем эту фразу на понятный язык: США продолжат вмешиваться в дела других государств, финансируя так называемую оппозицию и якобы независимые СМИ, навязывать свой курс правительствам зарубежных стран и вводить незаконные санкции за мнимую коррупцию", - констатировал он.

Глава комитета указал на то, что "ни США, ни их союзники не могут претендовать на звание проводников или профессоров демократии". "Вся эта, с позволения сказать, сходка "демократизаторов" собрана исключительно в целях попытки реванша по установлению однополярного мироустройства. Ничем, кроме новых разделительных линий, это закончиться не может", - резюмировал Слуцкий, добавив, что "никакой объединительной повестки у так называемого саммита нет, а без нее подобные начинания обречены на провал".

Власти США пригласили на "Саммит за демократию", который 9-10 декабря проходит в формате видеоконференции, 110 государств и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России, Турции, Египта и ряда других стран. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель этого мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические".