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Матвиенко назвала уроки битвы под Москвой актуальными и в сегодняшней напряженной ситуации

Спикер Совфеда подчеркнула, что о подвиге советских бойцов у стен Москвы нужно помнить и передавать эту память из поколения в поколение

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что уроки битвы под Москвой актуальны и в сегодняшней напряженной ситуации в мире. Такое мнение она высказала в пятницу в видеообращении к участникам международного военно-исторического форума, посвященного 80-летию битвы под Москвой и 125-летию со дня рождения маршалов Советского Союза Г. Жукова и К. Рокоссовского.

"Считаю, что уроки битвы за Москву актуальны и сегодня в контексте той напряженной обстановки, которая сложилась в мире. Опыт стойкости, мужества, силы духа, переданный нам поколением победителей, - одно из лучших преимуществ развернувшейся борьбы. Уверена, что этот аспект получит должное освещение и на форуме", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что о подвиге наших бойцов у стен Москвы нужно помнить, передавать эту память из поколения в поколение. "Это, несомненно, наше историческое наследие. Оно всегда в нашей памяти и сердцах", - добавила Матвиенко.

Она пожелала участникам форума хорошей работы и плодотворных дискуссий.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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