Посольство РФ в Молдавии проясняет обстоятельства инцидента с политологом Нарочницкой

КИШИНЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Российское посольство в Молдавии проясняет обстоятельства инцидента с российским политологом Натальей Нарочницкой, которую не пустили в страну. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе российского диппредставительства.

"Посольство РФ в Молдавии выясняет обстоятельства инцидента с известным российским ученым Натальей Нарочницкой, которую не пустили в страну. Российские дипломаты выезжали в аэропорт, чтобы оказать ей необходимую помощь. Сейчас мы проясняем детали этого инцидента", - уточнили в российской дипмиссии.