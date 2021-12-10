МИД России представил мобильное приложение

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России представило официальное мобильное приложение, оно доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play. Об этом сообщила в пятницу представитель дипведомства Мария Захарова на VI Международном гуманитарном форуме.

"Сегодня запустили приложение на платформах Министерства иностранных дел России. Есть наш сайт, портал, а есть к нему еще и приложение. Сегодня вы можете уже зайти, например, в App Store или другие платформы, вбить в поиск "МИД России" и скачать себе на телефон или планшет такое приложение", - сказала она.

Захарова отметила, что сервис доступен на русском и английском языках и представляет собой сайт министерства в облегченной, удобной форме.

Как указано на странице приложения в App Store, его функционал включает в себя просмотр новостной ленты МИД России, информирование пользователя о новом контенте с помощью push-уведомлений, просмотр видеотрансляций и другие возможности.