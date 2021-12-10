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Российские диппредставительства в Триполи и Бенгази могут возобновить работу

Глава российской межведомственной делегации Иван Молотков и глава дипведомства Ливии Наджла Мангуш также обсудили многоплановое двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава российской межведомственной делегации, бывший посол России в Ливии Иван Молотков обсудил во время визита в Ливию с главой дипведомства республики Наджлой Мангуш практическую проработку вопросов возобновления деятельности дипломатических и консульских представительств России в Триполи и Бенгази.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливии в преддверии запланированных на 24 декабря общенациональных выборов. Были также рассмотрены перспективные направления российско-ливийского взаимовыгодного многопланового сотрудничества, включая практическую проработку вопросов возобновления деятельности дипломатических и консульских представительств России, соответственно, в Триполи и Бенгази", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии нового премьера Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовки и проведения президентских и парламентских выборов 24 декабря.

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