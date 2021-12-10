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Захарова считает, что налоги украинцев уходят на убийство мирных жителей Донбасса

По словам официального представителя МИД РФ, выход из этой ситуации лежит через соблюдение минских договоренностей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Полученные Киевом от западных стран вооружения, оплачиваемые из средств украинских налогоплательщиков, идут не на обеспечение национальной безопасности, а на убийство гражданских лиц на своей же территории. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Вместо реализации мирного плана применяется план отнюдь не мирный - поставка вооружений, накидывание кредитного ярма, заключение как бы легальных финансовых контрактов на закупку вооружений. За эти огромные суммы платит украинский налогоплательщик. Только платит-то он не за свою безопасность, а оплачивает он убийство гражданских лиц на своей территории, своих братьев, которых убивают из этого оружия", - отметила она.

Захарова напомнила, что США выразили надежду, что Украина будет использовать поставляемые ей вооружения на обеспечение своей безопасности. "Хотя одновременно есть минские договоренности, и у всех есть четкое понимание, что вот эта накачка Украины вооружением идет исключительно в контексте развивающейся ситуации на востоке Украины", - указала дипломат.

Она добавила, что выход из этой ситуации лежит через соблюдение минских договоренностей. "Но ровно этого не хочет киевский режим, и есть большие сомнения, что западный мир не лицемерит, когда говорит о примате минских соглашений", - заключила она.

Власти США в октябре в соответствии с утвержденным пакетом помощи поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Вашингтон с 2014 года выделил $2,5 млрд на поддержку Вооруженных сил Украины. В 2021 году Украине было выделено более $450 млн помощи на задачи обеспечения безопасности.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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