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Песков заявил, что РФ не может раскрыть детали взаимодействия с США по кибербезопасности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия не может раскрыть детали взаимодействия с США в области кибербезопасности, это чувствительная тема. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это весьма чувствительна тема. Здесь, к сожалению, мы не можем раскрывать субстантивные вопросы, связанные с той работой, которая проводится", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать реализацию договоренностей РФ и США в сфере кибербезопасности по итогам саммита лидеров двух стран в Женеве.

Россия положительно оценивает взаимодействие между Москвой и Вашингтоном в сфере кибербезопасности по итогам саммита в Женеве, заявил Песков.

"Налажен рабочий механизм, и он выполняет свои функции. В этом плане мы можем скорее дать положительную оценку тому, как в этой части женевские договоренности реализуются", - сказал представитель Кремля.

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