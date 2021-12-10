Посол РФ: Москве нужны от НАТО гарантии безопасности в юридически обязывающей форме

АНКАРА, 10 декабря. /ТАСС/. России нужны гарантии безопасности, исключающие продвижение НАТО на восток, в юридически обязывающей форме. Об этом сообщил в пятницу посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью турецкому телеканалу NTV.

"Действительно, в последнее время президент [России Владимир] Путин в ходе своих публичных выступлений ставит вопрос нашей заинтересованности в получении гарантий безопасности России, исключающих продвижение НАТО на восток. Да, нам нужны гарантии. Если хотите, нам нужны обязательства в юридически обязывающей форме. Нас слишком много обманывали. Нам много обещали, особенно в 90-е годы, а НАТО все время расширялось и расширялось, а инфраструктура НАТО все приближалась и приближалась к нашим границам. А инфраструктура - это, прежде всего, воинские контингенты, это военные базы, это угрожающее нам оружие", - подчеркнул он.

Дипломат привел в пример то, что происходит в Польше и Румынии. "Вот и сейчас, давайте посмотрим, что у нас в Польше, у нас в Румынии - базы противоракетной обороны, оснащенные универсальными ракетными комплексами МК 41. А что это такое? Чтобы ваши телезрители знали - это такой контейнер, из которого можно осуществить запуск ракеты: противовоздушной, зенитно-управляемой и крылатой ракеты системы Tomahawk, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой", - пояснил Ерхов.

Кроме того, Россию беспокоит расширение военного присутствия НАТО вблизи нацграниц. "Еще один пример, крайне беспокоящий нас, - это расширение военного присутствия НАТО в районе Черного моря вблизи наших национальных границ. Мы хотим, чтобы все эти наши озабоченности были, наконец, услышаны. Очень отрадно и очень хорошо, что в телефонном разговоре между президентом Путиным и президентом [США Джо] Байденом была достигнута договоренность о создании некой структуры, в рамках которой будут обсуждаться предметно и обстоятельно все эти вопросы. Что это за структура, мы пока не знаем, видимо, это определится в самое ближайшее время. Как и когда определится, будем рады рассказать это вашим телезрителям", - добавил посол.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.