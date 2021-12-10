Посол РФ: дружественным Украине странам стоит убедить ее выполнять минские соглашения

АНКАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Странам, которые имеют хорошие отношения с украинскими властями, стоит использовать это для того, чтобы убедить Киев выполнять минские соглашения. Об этом сообщил в пятницу в интервью турецкому телеканалу NTV посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Вы знаете, желание Турции внести свой вклад в деэскалацию ситуации в Донбассе очень похвально и заслуживает признательности. Однако здесь необходимо очень четко понимать и разграничивать международно-правовые аспекты данной ситуации. С учетом же реальностей этой ситуации, с международно-правовой точки зрения сам термин посредничества едва ли применим к тому, что мы сейчас видим в этом напряженном регионе. Потому что, действительно, Россия как таковая не является прямым участником конфликта", - подчеркнул дипломат, комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказать России и Украине посредничество для "деэскалации напряженности".

Ерхов также обратил внимание на то, что условия урегулирования уже давно согласованы. "И деэскалация зависит не от того, что кто-то где-то сядет и начнет вновь согласовывать условия урегулирования. Условия урегулирования, кстати, давным-давно согласованы. Они имеют форму так называемых минских соглашений. Их надо попросту выполнять, и не выискивать причины, почему одна из сторон, конкретно украинская сторона, считает неудобным или невозможным для себя выполнить эти обязательства. Есть форматы работы на этом направлении. Это так называемая контактная группа, это так называемый "нормандский формат". То есть, сейчас главное не разговаривать о том, какие новые условия можно было бы выдвинуть, а выполнять то, что уже давным-давно договорено", - отметил посол.

"Так что, если у кого-то есть хорошие отношения с украинскими властями, то было бы здорово использовать эти хорошие отношения для того, чтобы убедить Киев в необходимости выполнять минские соглашения. Именно таким путем, видимо, следует действовать, а не путем поставки в Украину наступательных вооружений, включая беспилотные летательные аппараты. Что касается России, Россия ни на кого нападать не собирается. Мы мирные люди, мы не агрессоры, хотя свою безопасность, безопасность своих граждан мы в состоянии обеспечить. Средства для этого у нас есть", - добавил Ерхов.

Нарушение минских соглашений

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее подтвердил, что украинские военные 26 октября впервые применили в Донбассе поставленный Анкарой беспилотный летательный аппарат "Байрактар". Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что "Байрактары" всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом и применяются там, "где необходимо усиление".

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене подчеркнул, что применение такой техники запрещено Минскими соглашениями, а также не допускается мерами по усилению режима тишины, согласованными в июле 2020 года. Обеспокоенность в связи с сообщениями о применении украинскими вооруженными силами беспилотника "Байрактар" выразили внешнеполитические ведомства Германии и Франции.

Кроме того, 3 декабря президент РФ Владимир Путин провел переговоры с турецким партнером Эрдоганом. В ходе беседы российский лидер указал на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой - срыв Минских соглашений, о чем свидетельствует провокационная активность ВСУ в зоне конфликта, включая применение БПЛА "Байрактар", которые ранее Киеву поставила Анкара. При обсуждении проблематики внутриукраинского кризиса также было отмечено, что важно полностью и неукоснительно соблюдать комплекс мер по выполнению минский соглашений, который был подписан в 2015 году, и другие договоренности, в том числе в "нормандском формате".

"Байрактар" - ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Киев еще в 2019 году закупил и провел их испытания.