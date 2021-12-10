Рябков: договоренности по безопасности не должны стать прикрытием старой политики Запада

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новые договоренности с Западом должны действительно укреплять безопасность, а не служить "фиговыми листами" для прикрытия старой западной политики в этой сфере. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге в пятницу.

"Возможности для решения любых задач имеются, так что здесь нет никаких вопросов. Вопрос другой: готовы ли оппоненты на той стороне воспринять реальность во всей ее глубине и тревожности и все же не идти дальше по пути наращивания конфронтационности и напряженности, а перейти в алгоритм поиска договоренностей, но таких, которые реально укрепляли бы безопасность, а не становились лишь "фиговыми листами" для прикрытия одной и той же политики, от которой многие уже устали, в том числе в Европе", - сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что дипломатическое решение проблем является "единственно возможным сценарием с точки зрения укрепления безопасности".

При этом Рябков отметил, что в случае наихудшего развития ситуации ответы России могут быть асимметричными. "Арсенал ресурсов для нормализации происходящего, пусть на новом уровне рисков, но все же для гарантированного обеспечения нашей безопасности, значителен. У наших военных коллег есть все необходимые средства. Так что с этим все в порядке. Мы уверены в своих силах, уверены в надежности нашей обороны, наших вооруженных силах", - добавил он.