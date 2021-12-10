МИД РФ: "квартет" должен содействовать возобновлению палестино-израильских переговоров

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель министра иностранных дел РФ Владимир Сафронков в беседе с коллегами по ближневосточному "квартету" международных посредников (РФ, США, ООН, ЕС) в формате телеконференции в пятницу указал на необходимость сфокусировать коллективные усилия на открытии перспектив политического урегулирования путем прямых переговоров между палестинцами и израильтянами.

"Был проведен подробный обзор ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. С российской стороны акцентировано, что наряду с задачей оздоровления гуманитарной обстановки на Западном берегу р. Иордан и в секторе Газа коллективные усилия следует сфокусировать на открытии перспектив политического урегулирования путем прямых переговоров между палестинцами и израильтянами в соответствии с решениями СБ и ГА ООН, а также формулой "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, при этом особую актуальность приобретает восстановление палестинского национального единства на платформе Организации освобождения Палестины. "Россия намерена продолжить содействовать усилиям на данном направлении, поддерживая регулярные контакты со всеми без исключения палестинскими политическими силами и призывая других участников "квартета" поощрять процесс преодоления межпалестинских разногласий в интересах достижения всеобъемлющего и прочного ближневосточного урегулирования", - подчеркнули в дипведомстве.

Россию на консультациях представлял спецпредставитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков, ООН - специальный координатор генсека по Ближнему Востоку Тор Веннесланд, США - заместитель помощника госсекретаря Хейди Амр, ЕС - спецпредставитель по ближневосточному урегулированию Свен Коопманс.