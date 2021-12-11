МИД РФ выступил за равноправный диалог с Западом на фоне его желания решать вопросы силой

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Россия готова к развитию равноправного межгосударственного диалога с Западом на основе норм международного права на фоне его стремления решать вопросы силой, при этом не допустит попыток разговаривать с ней менторским тоном. Об этом в субботу заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, выступая в Минске на Международном молодежном форуме российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"У нас принципиально иной подход: мы никому ничего не навязываем и никого не учим, мы готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права, - сказал Руденко. - Вместе с тем мы не допустим попыток разговаривать с нами менторским высокомерным тоном, тем более шантажировать нас, вмешиваться во внутренние дела. Ответ будет жестким и решительным".

Он отметил, что ситуация в мире остается непростой, а в некоторых аспектах просто деградирует. "Основная причина - это неготовность наших западных партнеров признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силой, с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов", - отметил Руденко. Он указал на то, что Запад задействует односторонние ограничительные санкции, также дело доходит "до прямого вмешательства во внутренние дела других суверенных государств, цветных революций".

По словам Руденко, целенаправленно разрушается сформированная по итогам Второй мировой войны международная правовая архитектура с основой на ООН, пытаются "подменить [ее] выгодной только западным странам неким порядком, основанным на правилах, которые формируются скрытно, в удобном Западу форматах, ограниченном составе, в обход ООН". По словам замминистра, на этом фоне "безусловным приоритетом для нас (РФ - прим. ТАСС) является взаимодействие с партнерами в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ". Он отметил, что "на новый этап вышел процесс углубления интеграционных связей с Белоруссией по линии Союзного государства".

Руденко добавил, что в этом контексте особая роль принадлежит молодым представителям российской зарубежной общины, отметив, что в Москве поддерживают стремление молодых соотечественников установлению тесных связей с исторической родиной и продвижению объективного образа России за ее пределами. "У нового поколения общины, лучше других понимающих все новые тенденции, сходства и различия в менталитете россиян и иностранцев, есть превосходная возможность оставить свой след в истории", - подчеркнул представитель МИД РФ. При этом, отметил он, российские власти нацелены на защиту прав и интересов соотечественников за рубежом, на сохранения ими общероссийской культурной идентичности.