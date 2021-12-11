Главы МИД России и Танзании обменялись поздравлениями в связи с 60-летием дипотношений

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Танзании Либерата Муламула в субботу обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-летия установления дипотношений. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"В послании Сергея Лаврова, в частности, отмечено, что между Россией и Танзанией установились и в настоящее время поддерживаются партнерские, дружественные связи, в основе которых лежат принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, - говорится в телеграмме. - Подчеркнуто, что Москва и Додома плодотворно взаимодействуют в международных делах, в ООН и на других многосторонних площадках".

В дипведомстве добавили, что глава российского МИД также выразил готовность к продолжению совместной работы в целях упрочения стабильности и безопасности в Восточноафриканском регионе.

"Со своей стороны Муламула подтвердила неизменное стремление танзанийской стороны расширять взаимовыгодное сотрудничество с РФ в различных областях на благо народов двух стран", - отметили в министерстве.