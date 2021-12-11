Посольство РФ в Лондоне обеспокоено заявлением главы британского МИД об агрессии России

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о так называемой российской агрессии вызывают озабоченность у России, так как вводят общественность в заблуждение. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу посольством РФ в Лондоне.

"Особенно бросается в глаза целенаправленное и чрезмерное использование термина "российская агрессия", подчеркивающее навязчивую идею британского председательства в G7, заключающуюся в том, чтобы найти общий повод для "демонстрации единства". Эти повторяющиеся обвинения уже сами по себе являются поводом для беспокойства, так как вводят в заблуждение подписчиков [Трасс в социальных сетях], - говорится в документе. - Важно в очередной раз отметить, что "возможная российская агрессия против Украины" - надуманный лозунг, который британские политики и верные им СМИ, похоже, слишком часто пускают в ход".

Российские дипломаты отметили, что ситуация на Украине "действительно становится все более взрывоопасной", однако это происходит в первую очередь на фоне "безответственной и ничем не ограничиваемой военной поддержки, которую некоторые страны НАТО и в особенности Соединенное Королевство оказывают Киеву". В посольстве обратили внимание на "агрессивное продвижение" британских сил на восток в Польше и Эстонии, а также заявления о необходимости британского военного присутствия в Арктике.

"Неудивительно, что никаких подвижек на пути к мирному урегулированию на Донбассе нет, так как Запад, очевидно, в этом не заинтересован", - добавили в российском диппредставительстве, подчеркнув, что Москва неоднократно предлагала НАТО способы снижения напряженности. - <…> Встреча G7 могла бы стать возможностью обсудить их, однако пока мы слышим лишь агрессивные лозунги".

Двухдневная встреча глав МИД Группы семи (G7) началась в Ливерпуле в субботу. Рассказывая о целях совещания министров в преддверии его начала, Трасс пообещала призвать страны G7 выступать единым фронтом в свете ситуации на Украине, а также оказать поддержку в области безопасности и экономики странам, которые отстаивают принципы свободы по всему миру. Как сообщили в Форин оффисе и Госдепартаменте США, в ходе встречи будут обсуждаться отношения с Китаем и Россией, ситуация на Западных Балканах, политические кризисы в Мьянме и Эфиопии, а также ход переговоров по ядерной программе Ирана.