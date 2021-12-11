Помощник госсекретаря США Донфрид встретится с Козаком в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак в среду, 15 декабря, встретится в Москве с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщил ТАСС источник в администрации президента России.

"Встреча планируется в среду", - отметил источник.

Ранее в субботу Госдеп США распространил заявление, согласно которому Донфрид побывает в Москве и Киеве, а затем отправится в Брюссель. "Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Помощник госсекретаря подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата", - сообщили в Госдепе.

В ведомстве добавили, что 15-16 декабря Донфрид отправится в Брюссель, чтобы провести консультации с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно усилий по поиску дипломатического решения ситуации вокруг Украины.