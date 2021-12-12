Песков заявил, что агрессивная риторика США не способствует разрядке в отношениях с РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что агрессивная риторика из-за океана никак не способствует разрядке напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

"Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности", - сказал он в воскресенье радиостанции "Говорит Москва".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены отправить свои войска в соседние с РФ страны НАТО в случае якобы возможного "вторжения" России. По его словам, во время онлайн-саммита он сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что в случае "вторжения" американские войска будут отправлены в страны "Бухарестской девятки" (B9), расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония). "Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 - все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России", - сказал американский лидер.

Президенты РФ и США провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.