В Совбезе России считают, что США пытаются создать цифровой альянс наподобие НАТО

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. США закладывают основу для создания цифрового альянса наподобие НАТО, страны которого будут жить по правилам, написанным американскими ИТ-гигантами. Такое мнение в интервью " Российской газете " высказал первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

Он отметил, что на организованном США 9-10 декабря "Саммите за демократию" обсуждалась в том числе и сфера высоких технологий. "Идея [американцев] здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома. Например, влиять на выборы в вашей стране или контролировать СМИ", - сказал Аверьянов.

"Фактически закладываются основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств попросту отнимут право принимать решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут Google, Apple или Amazon. Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам", - добавил первый замсекретаря Совбеза РФ.

"Саммит за демократию" с участием лидеров государств, правозащитников и бизнесменов проходил 9-10 декабря в формате видеоконференции. Вашингтон пригласил на саммит 110 государств и территорий, в число которых не вошли КНР, Россия, Турция, Египет и ряд других стран. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу США "междусобойчиком" и одним из "наиболее одиозных прожектов" Вашингтона. По его словам, цель этого мероприятия - разделить людей, страны на демократические и недемократические.