Косачев предложил Европе самой решить вопрос обеспечения безопасности на своем континенте

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Расширение НАТО на Восток и установление разделительных линий в Европе нужны только США, а не европейцам, которым пора уже стать самодостаточными и без трансатлантистов решать вопросы обеспечения безопасности на своем континенте. Такое мнение выразил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Пора назвать лопату лопатой. Расширение НАТО на Восток последних двух десятилетий - это идея глубоко трансатлантическая и столь же глубоко антиевропейская. В конечном счете разделительные линии в Европе нужны только США, они не нужны нам, европейцам. Европа, а вслед за ней и весь мир на грани кризиса, который российские дипломаты уже сравнивают с Карибским. Надеюсь, до такого не дойдет, но тенденция налицо, и она крайне неблагоприятная", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что европейцы, входящие в НАТО, оказались под давлением американцев далеко не самодостаточными. "Европейцам не нравится происходящее, но они не решаются признаться в ошибочности самой стратегии НАТО в сфере безопасности даже самим себе. Единственный выход из нынешней критичной ситуации (каким он представляется лично мне) - возвращаться к европейской идее так, как она была описана в Парижской хартии для новой Европы в 1990 году. Но обсудить реализацию этой идеи уже в формате не ОБСЕ, где, увы, американцы с их QUADами и AUKUSами только мешают, а в исключительно и чисто европейском формате, без трансатлантистов. С американцами явно не получилось", - отметил Косачев.

"Нас, европейцев, достаточно много, чтобы самим разобраться с проблемами нашей чести света: военными, энергетическими, экологическими, социальными и даже политическими", - добавил он.

Вице-спикер Совфеда призвал извлечь уже "уроки из несбывшихся надежд 90-х". "Россия это давно уже сделала и совершенно точно готова участвовать в реализации истинно европейских стратегий, без разрушительного вмешательства извне", - заключил он.