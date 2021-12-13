Патрушев прибыл в Индонезию

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев начал рабочий визит в Индонезию, в понедельник он прибыл в Джакарту. Об этом сообщает пресс-служба аппарата ведомства.

"Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Джакарту, где пройдут российско-индонезийские консультации по безопасности", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз секретарь Совбеза России посещал Джакарту в марте 2018 года. Тогда Патрушев провел консультации по вопросам безопасности, а также встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо. Они обсуждали в том числе взаимодействие двух стран в области борьбы с международным терроризмом, включая противодействие его финансированию.

Далее Патрушев планирует посетить с визитом Королевство Камбоджа, где у него также намечены консультации по безопасности.