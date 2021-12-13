Больше молодых и богатых практиков. Каким стал состав Думы после выборов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Состав Госдумы после выборов обновился почти наполовину, стал моложе и богаче, в нем оказалось меньше людей с ученой степенью. Об этом говорится в докладе Международного института новейших государств "Портрет депутата Госдумы VIII созыва", который был презентован в понедельник в ТАСС.

"Снизилось число депутатов с научными степенями. Это говорит как о том, что парламенте стало больше людей от земли, нежели теоретиков, так и об исчезновении в политической элите моды на кандидатские и докторские диссертации. Во-вторых, уровень доходов новых депутатов почти в 2,5 раза выше, чем у старых", - отмечается в докладе.

Исследование составлено на основании открытых источников, личных впечатлений авторов и экспертов, которые участвуют в создании рейтингов депутатов.

Как отметил один из авторов доклада, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, большинство стабильных депутатов-отличников с высоким "коэффициентом полезности" из прежнего состава Думы переизбрались в 2021 году, за исключением тех, кто перешел на другую работу в системе исполнительной власти. И, напротив, многие неуспевающие политики покинули парламент - в первую очередь максимально обновилась фракция "Единая Россия".

"Новый созыв Госдумы выглядит более оптимистично, чем в аналогичный период состав прошлого созыва", - сказал Мартынов, уточнив, что тогда была другая обстановка, связанная с крымским консенсусом. "Сейчас состав Госдумы выглядит совершенно иначе и вселяет некоторый оптимизм. За небольшой период депутаты в повестке, в новостях, в обществе себя уже заслуженно проявляют. Это заметно и экспертам, и простым гражданам", - сказал Мартынов.

Госдума помолодела

Как отмечается в докладе, средний возраст депутатов уменьшился на 4 года - с 57 до 53 лет (в основном за счет снижения среднего возраста самой крупной фракции - "Единой России"). Самые молодые парламентарии работают во фракции "Новые люди" - им в среднем менее 40 лет. На втором месте - ЛДПР, где средний возраст составляет чуть менее 49 лет, в остальных фракциях этот показатель превышает 50 лет, причем самыми возрастными являются представители "Справедливой России - За правду". Гендерный состав депутатов изменился незначительно - мужчины по-прежнему составляют большинство во всех фракциях. "Популярные в ряде западных стран идеи о гендерных квотах в нашей стране поддержки не находят. Женщины привносят в политику равновесие", - сказал Мартынов.

Больше денег, меньше ученых

Как отметил Мартынов, нынешний состав Госдумы в целом гораздо обеспеченнее предыдущего. "Если в прошлой Госдуме было два миллиардера, то теперь их четыре. Это свидетельствует о том, что активно продвигаемая либеральными СМИ теория о том, что из-за усиления вертикали власти успешные и обеспеченные люди больше не идут в депутаты, не имеет под собой ни малейшего основания. Наоборот, состоявшиеся в жизни люди становятся депутатами", - сказал Мартынов.

Как отмечается в докладе, если ранее сверхбогатые депутаты были сосредоточены в партии власти, то теперь лидер "Новых людей" Алексей Нечаев может составить им конкуренцию. Именно за счет наличия миллиардеров в "Единой России" и "Новых людях" высок средний уровень доходов парламентариев. При этом именно во фракции "Новые люди" работает самый бедный депутат, который в 2020 году зарабатывал менее 20 тысяч рублей в месяц.

Как отмечается в докладе, в новом созыве Госдумы меньше депутатов с научными степенями. "Это не значит, что депутаты стали менее образованными, скорее, в Думу пришло больше практиков. Во фракции "Новые люди" депутатов с научными степенями вообще нет", - указал Мартынов. Согласно докладу в VIII созыве Госдумы 107 парламентариев с учеными степенями, в прошлом созыве их было 174.

Кадровое обновление

Как отмечается в докладе, в кадровом составе депутатов восьмого созыва есть как серьезные отличия, так и общие черты с седьмым созывом, что говорит о преемственности и сложившихся традициях. Так, 232 из 450 избранных депутатов работали и в предыдущем созыве, новых депутатов - 48,5%.

Фракция "Единой России" в новом созыве также обновилась на 48,5%, указано в докладе. У КПРФ обновление составило 40,4%, у ЛДПР - 33,3%, у "Справедливой России - За правду" - 51,9%.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва прошли 17-19 сентября 2021 года. В них приняли участие 14 партий. "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди" успешно преодолели пятипроцентный барьер и сформировали фракции в Госдуме.