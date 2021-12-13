Лавров и глава МИД Ирана обсудили возобновление переговоров по ядерной сделке

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону в понедельник ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновления в Вене переговоров по восстановлению сделки.

"Основное внимание было уделено актуальной ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 29 ноября в Вене переговорного процесса. Стороны подтвердили обоюдный настрой на восстановление ядерной сделки в ее изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Подтвердили, что это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей", - говорится в сообщении МИД РФ.