Посольство России на Украине уличило американских коллег в искажении позиции Москвы

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Посольство России на Украине заявило, что американское дипломатическое представительство в Киеве "перевирает" слова российского руководства. Речь идет о комментарии посольства США относительно заявления президента России Владимира Путина по поводу происходящего в Донбассе.

"В который раз приходится констатировать, что посольство США в Киеве перевирает слова российских руководителей. Точная цитата российского президента: "Русофобия - это первый шаг к геноциду". Разве не так?" - говорится в сообщении посольства России на Украине, опубликованном в Twitter.

Обращение российского дипломатического ведомства касается опубликованного ранее в понедельник комментария в Twitter американского дипломатического представительства по поводу высказывания на тему геноцида. "Ложные обвинения в геноциде опасны и безответственны", - говорится в сообщении американцев. При этом в нем также заявляется о нарушениях прав человека на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса по вине России, а также о том, что якобы РФ лжет на тему Донбасса с целью перекладывания вины за происходящее на других.

Ранее, 9 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что события в Донбассе напоминают геноцид. Кроме того, он назвал русофобию первым шагом к геноциду.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.