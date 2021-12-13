Россия внесла в СБ ООН проект резолюции по Сахелю, затрагивающий вопросы климата

ООН, 13 декабря. /ТАСС/. Россия вместе с Китаем и Индией внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по проблематике безопасности в регионе Сахеля, где затрагиваются вопросы климата. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы нацелены на поиск решений, которые имеют комплексный подход, а не потакают попыткам перекладывать вину. Признаем наличие сложного переплетения проблем - и последствий изменения климата, и стихийных бедствий, и нищеты, и слабости местных властей, и угроз терроризма - которые лежат непосильным бременем на некоторых странах региона, имея везде свою специфику. Крайнюю озабоченность международного сообщества, что подтвердили недавние дебаты в Совете 9 декабря, вызывает регион Сахеля. Совету необходимо работать и по другим регионам. Именно руководствуясь таким подходом, Россия совместно с Китаем и Индией внесли проект резолюции Совета Безопасности о содействии региона Сахеля. Наш проект, в отличие от ирландского и нигерского, охватывает всю палитру стоящих перед регионом проблем", - сказал он.

Небензя не уточнил, когда состоится голосование по данному проекту.

Ранее Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции, связывающий вопросы климата и безопасности, внесенный Ирландией и Нигером. Как указал постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, вопросы безопасности должны рассматриваться комплексно, с учетом специфики конкретных регионов, в то время как автоматическая увязка проблем климата и безопасности неприемлема.