Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку по собственному желанию

ТАСС, 14 декабря. Глава Биробиджана Александр Головатый подал в отставку. Об этом сообщается во вторник на странице городской администрации в Instagram.

"Александр Головатый досрочно оставляет пост главы муниципального образования город Биробиджан Еврейской автономной области (ЕАО). Он написал заявление в городскую думу [об уходе] по собственному желанию. Последним рабочим днем для Александра Головатого станет 30 декабря. До этой даты будет определено, кто будет исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана", - говорится в сообщении.

На заседание гордумы депутаты рассмотрят заявление мэра, после будет определена дата проведения конкурса на должность мэра города.

Головатый стал мэром Биробиджана в 2019 году. С 2013 года он возглавлял администрацию Облученского городского поселения в ЕАО.