Замглавы МИД РФ обсудил военно-политическую ситуацию в Европе с дипломатами стран ЕС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов во вторник обсудил с главами дипмиссий Австрии, Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, ФРГ и Швейцарии нынешнюю военно-политическую ситуацию в Европе.

"Состоялся обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений России с этими странами. Обсуждена общеевропейская проблематика, вопросы военно-политической ситуации в Европе. Затронут ряд других тем актуальной международной повестки", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО предоставить Москве "надежные и долгосрочные гарантии безопасности", которые бы исключали дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории. Глава государства уточнил, что России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.