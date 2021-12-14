Должность министра цифровизации и связи будет введена в правительстве Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Новый министр - цифровизации и связи - будет назначен в Ульяновской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Владимир Разумков на заседании штаба по комплексному развитию.

"Будет введена должность министра цифровизации и связи. Эта должность не подразумевает под собой отдельной структуры", - сказал он.

По словам Разумкова, в результате произойдет объединение разрозненных подведомственных организаций, занимающихся этими направлениями. "Это "Правительство для граждан", Агентство технологического развития, Центр управления регионом, Центр организации дорожного движения. Это позволит нам централизовать работу правительства в одном из наиболее перспективных направлений развития региона и наладить конструктивные связи с федеральным правительством", - уточнил он.

Председатель правительства добавил, что одной из важнейших задач в реформировании структуры органов власти будет восстановление полноценных функций регионального министерства экономического развития. "Министерство будет усилено, и в его структуру будет возвращена одна из ключевых базисных экономических государственных функций, ранее переданных Центру стратегических исследований. Речь идет об анализе региональной экономики и социально-экономическом прогнозировании", - пояснил Разумков.

Он также отметил, что изменения не предполагают увеличения штата сотрудников.

Новая структура правительства Ульяновской области должна быть сформирована к 1 января 2022 года. "Однако работа на этом не закончится, нам предстоит масштабная оценка эффективности всей подведомственной сети региона и ее реорганизация уже в новом 2022 году", - подчеркнул председатель правительства.