Слуцкий: позиция генсека НАТО по мораторию на ракеты в Европе чревата кризисом

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о предложенном Россией моратории на размещение ракет средней дальности в Европе направлено на рост напряженности, это чревато ракетным кризисом. Об этом журналистам во вторник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что инициатива России о введении моратория на размещение РСМД в Европе "не заслуживает доверия" явно направлено на рост напряженности и точно не демонстрирует готовность к диалогу. В конечном счете, такая позиция чревата новым ракетным кризисом на нашем общем европейском континенте", - считает Слуцкий.

Депутат напомнил, что "Москва по доброй воле еще в 2019 году взяла на себя обязательства по исполнению такого моратория сразу после развала ДРСМД, который, пора уже признать, произошел вследствие больших усилий прежней администрации США".

"Не стоит играть с огнем. Сегодня общий контекст далеко не самый благоприятный с точки зрения контроля над вооружениями, сохранения стратегической стабильности и безопасности в мире", - заключил глава комитета.

Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, заявил, что НАТО считает "недостойным доверия" предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе.