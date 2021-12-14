Участники встречи по развитию Причерноморья отметили важность совместных проектов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Реализации странами Причерноморья разноплановых совместных проектов в акватории Черного моря важна для улучшения политической обстановки в регионе. Об этом говорится в распространенном МИД РФ сообщении по итогам состоявшейся 14 декабря в формате видеоконференции министерской встречи государств, которые в 2019 году приняли "Совместную морскую повестку дня для Черного моря" (СМП).

"Участниками встречи подчеркнута важность реализации разноплановых совместных проектов в Причерноморье, расширения сотрудничества в сфере морской экономики, дальнейшего взаимодействия в рамках научной составляющей СМП - "Повестки стратегических исследований и инноваций для Черного моря". Отмечено, что реализация СМП может способствовать улучшению политического климата в этом регионе", - говорится в сообщении.

Участники совещания, в котором приняли участие представители руководства министерств иностранных дел, транспорта, окружающей среды, науки и высшего образования России, Болгарии, Грузии, Молдавии, Румынии, Турции и Украины, а также Европейской комиссии, подчеркнули, что совместная работа по приоритетам СМП является дополнением к усилиям по линии ведущих многосторонних структур региона - Организации Черноморского экономического сотрудничества и Комиссии по защите Черного моря от загрязнения.

"В обращении к участникам заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко отметил важность многостороннего взаимовыгодного сотрудничества в черноморском регионе в интересах улучшения там экологической ситуации, решения социально-экономических проблем, развития транспортной инфраструктуры и укрепления культурных и гуманитарных связей", - сообщили в МИД РФ.