Посол РФ в Сербии заявил, что Москва обеспокоена ситуацией на Балканах

БЕЛГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Посол России в Республике Сербии Александр Боцан-Харченко высказал беспокойство Москвы в связи с ситуацией на Западных Балканах. Об этом он заявил во вторник во время онлайн-лекции "Российско-сербское стратегическое партнерство и ситуация на Балканах".

"И кроме Косова, ситуация на Балканах сейчас выглядит плохо и вызывает беспокойство у России из-за ситуации в БиГ, и такой напряженности, отказа от всех соглашений и принципов сотрудничества, чего мы никогда не замечали с 1996 года", - цитирует заявление посла агентство Tanjug. Александр Боцан-Харченко также отметил, что решение вопроса Косова существует исключительно на линии диалога. Он заявил, что лично настаивает, чтобы ЕС оказали давление на Приштину для исполнения обязательств по Брюссельскому соглашению, особенно по созданию Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ).

"Мы считаем, что эскалация существует, международное присутствие в Косове должно активизироваться, должны соблюдаться соглашения и принципы, принятые организациями ООН, как и все остальные", - заявил посол. По его словам, увязывание создания ССМ с окончательным урегулированием статуса Косово, то есть признанием, - это "глупость, которая невозможна и вредна".

Брюссельские соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в непризнанном Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.